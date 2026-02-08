SK-Electronics Aktie
WKN: 911687 / ISIN: JP3162640001
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: SK-Electronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SK-Electronics wird sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 67,40 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 33,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 102,04 JPY erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SK-Electronics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 313,00 JPY, gegenüber 263,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 30,75 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,19 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
