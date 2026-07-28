Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

SK hynix ADR Aktie

SK hynix ADR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D2T / ISIN: US78392B2060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: SK hynix ADR präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SK hynix ADR wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen, dass SK hynix ADR für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,79 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 28 Analysten von einem Zuwachs von 251,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 55,72 Milliarden USD gegenüber 15,86 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

39 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 21,25 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 235,12 Milliarden USD, gegenüber 68,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SK hynix ADR

mehr Nachrichten