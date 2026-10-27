SK hynix ADR Aktie

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WKN DE: A42D2T / ISIN: US78392B2060

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: SK hynix ADR zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SK hynix ADR äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SK hynix ADR 1,32 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 35 Analysten einen Zuwachs von 304,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 71,35 Milliarden USD gegenüber 17,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 45 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,01 USD im Vergleich zu 4,37 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 45 Analysten durchschnittlich bei 249,57 Milliarden USD, gegenüber 68,35 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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