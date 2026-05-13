Ausblick: SK ie technology legt Quartalsergebnis vor

SK ie technology wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -553,970 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -304,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SK ie technology in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 42,60 Milliarden KRW im Vergleich zu 58,24 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2177,778 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2800,000 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 231,35 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 261,87 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at