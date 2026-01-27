SK ie technology Aktie
WKN DE: A3CNVG / ISIN: KR7361610009
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: SK ie technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SK ie technology veröffentlicht am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SK ie technology für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -830,699 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1404,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 68,49 Milliarden KRW gegenüber 59,25 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1788,959 KRW, gegenüber -3460,000 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 296,94 Milliarden KRW, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 217,86 Milliarden KRW generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
