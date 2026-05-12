SK Innovation Aktie
WKN DE: A0MWRU / ISIN: KR7096771001
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: SK Innovation präsentiert Quartalsergebnisse
SK Innovation wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1466,85 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1539,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,15 Prozent auf 22.235,77 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte SK Innovation noch 21.146,55 Milliarden KRW umgesetzt.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5529,06 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -21502,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 89.488,53 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 80.296,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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