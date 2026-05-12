Ausblick: SK Innovation vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SK Innovation veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1466,85 KRW. Im Vorjahresquartal waren -1539,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22.235,77 Milliarden KRW – ein Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SK Innovation 21.146,55 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5070,14 KRW je Aktie aus. Im Vorjahr waren -21502,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 87.862,51 Milliarden KRW, gegenüber 80.296,05 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at