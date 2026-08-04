Sk Telecom Aktie
WKN DE: A3DAF4 / ISIN: US78440P3064
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sk Telecom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sk Telecom lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sk Telecom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sk Telecom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,96 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,10 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 USD im Vergleich zu 0,710 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 12,02 Milliarden USD, gegenüber 12,03 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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