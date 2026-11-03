Sk Telecom Aktie
WKN DE: A3DAF4 / ISIN: US78440P3064
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sk Telecom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sk Telecom lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sk Telecom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,682 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sk Telecom noch -0,310 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,27 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,87 Milliarden USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,55 USD je Aktie, gegenüber 0,710 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 13,01 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sk Telecom Co Ltd (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Sk Telecom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Sk Telecom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Sk Telecom legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Sk Telecom Co Ltd (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Sk Telecom Co Ltd (spons. ADRs)
|27,60
|2,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.