Sk Telecom Aktie
WKN: 956202 / ISIN: KR7017670001
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sk Telecom veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sk Telecom wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1372,09 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sk Telecom 1689,00 KRW je Aktie eingenommen.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.453,72 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei Sk Telecom für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4.398,89 Milliarden KRW aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5556,81 KRW aus, während im Vorjahreszeitraum 1825,00 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17.674,44 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber 17.099,21 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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06.05.26
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