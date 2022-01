Ausblick: Skandinaviska Enskilda Banken (C) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Skandinaviska Enskilda Banken (C) äußert sich am 27.01.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,71 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,35 SEK je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,57 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,07 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,50 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,23 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 54,26 Milliarden SEK, gegenüber 49,72 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at