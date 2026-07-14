Ausblick: Skandinaviska Enskilda Banken (C) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Skandinaviska Enskilda Banken (C) wird am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,91 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,13 SEK je Aktie erzielt worden waren.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 53,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,99 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Skandinaviska Enskilda Banken (C) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 19,20 Milliarden SEK aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 15,85 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,60 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 77,14 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 159,59 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at