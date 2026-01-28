Ausblick: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,87 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,69 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 57,28 Prozent auf 19,48 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) noch 45,61 Milliarden SEK umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 15,72 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 17,50 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 77,55 Milliarden SEK, gegenüber 193,51 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at