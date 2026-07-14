Skandinaviska Enskilda Banken AB Aktie

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WKN: 859768 / ISIN: SE0000148884

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) präsentiert am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,89 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 4,13 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 53,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,21 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 40,99 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,80 SEK, gegenüber 15,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 77,07 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 159,59 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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