Ausblick: Skanska gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Skanska wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,10 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Skanska 5,65 SEK je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 51,40 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 1,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Skanska einen Umsatz von 50,40 Milliarden SEK eingefahren.
10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,12 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 13,51 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 181,18 Milliarden SEK, gegenüber 176,48 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
