Skanska Aktie
WKN: 863784 / ISIN: SE0000113250
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Skanska mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Skanska wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,61 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,58 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 46,81 Milliarden SEK – ein Plus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Skanska 42,29 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,84 SEK, gegenüber 13,82 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 179,15 Milliarden SEK im Vergleich zu 176,66 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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