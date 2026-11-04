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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Skanska mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Skanska wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,61 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,58 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 46,81 Milliarden SEK – ein Plus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Skanska 42,29 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,84 SEK, gegenüber 13,82 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 179,15 Milliarden SEK im Vergleich zu 176,66 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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