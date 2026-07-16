Ausblick: Skanska stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Skanska wird am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,29 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,93 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,05 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 45,54 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,16 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,94 SEK, gegenüber 13,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 182,26 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 176,66 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at