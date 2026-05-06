Ausblick: Skanska veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Skanska wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,61 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,73 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 40,86 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,75 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,94 SEK, gegenüber 13,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 183,51 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 176,66 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at