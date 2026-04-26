SKC Aktie
WKN: 925742 / ISIN: KR7011790003
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: SKC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SKC wird am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2909,360 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2877,820 KRW je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 484,87 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 438,46 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7521,311 KRW je Aktie, gegenüber -20147,570 KRW je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2.175,35 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 1.840,04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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