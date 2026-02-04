Ausblick: SKC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SKC lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2478,365 KRW aus. Im Vorjahresquartal waren -7642,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll SKC im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 528,19 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 371,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 42,23 Prozent gesteigert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -8126,634 KRW im Vergleich zu -13033,000 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1.948,62 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1.721,56 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at