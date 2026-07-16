Ausblick: SKF (A, Fria) legt Quartalsergebnis vor

SKF (A, Fria) gibt am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten schätzen, dass SKF (A, Fria) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,68 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll SKF (A, Fria) 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 23,01 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SKF (A, Fria) 23,17 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,84 SEK, gegenüber 8,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 90,85 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 91,58 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at