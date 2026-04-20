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WKN: 884316 / ISIN: SE0000108201

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: SKF (A, Fria) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SKF (A, Fria) lädt am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,41 SEK gegenüber 3,94 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,00 Prozent auf 22,05 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte SKF (A, Fria) noch 23,97 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,93 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,62 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 90,61 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 91,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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