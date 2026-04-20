Ausblick: SKF Group (B, Fria) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SKF Group (B, Fria) lässt sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SKF Group (B, Fria) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,41 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 13,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,94 SEK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,05 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,97 Milliarden SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,93 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 8,62 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 90,65 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 91,58 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at