Ausblick: SKF Group (B, Fria) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SKF Group (B, Fria) wird am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,68 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SKF Group (B, Fria) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 SEK in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 23,17 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,01 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,79 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,62 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 90,86 Milliarden SEK, gegenüber 91,58 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at