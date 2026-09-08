Skillsoft Aktie
WKN DE: A3EUNX / ISIN: US83066P3091
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08.09.2026 07:01:06
Ausblick: Skillsoft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Skillsoft stellt am 09.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,830 USD je Aktie gegenüber -2,780 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Skillsoft in dem im Juli abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 99,0 Millionen USD im Vergleich zu 128,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 4,19 USD, gegenüber -16,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 398,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 512,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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