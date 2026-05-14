Skill a Aktie

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WKN DE: A3EGP6 / ISIN: US83067L2088

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Skillz A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Skillz A lässt sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Skillz A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Skillz A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,050 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 42,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 31,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,072 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,510 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 131,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 104,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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