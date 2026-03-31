Skill a Aktie
WKN DE: A3EGP6 / ISIN: US83067L2088
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31.03.2026 07:01:06
Ausblick: Skillz A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Skillz A wird am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,034 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,500 USD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 27,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,4 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Skillz A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 26,0 Millionen USD aus.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -3,670 USD, gegenüber -2,620 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 103,2 Millionen USD im Vergleich zu 92,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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