SkinHealth System a Aktie
WKN DE: A42J03 / ISIN: US88331L3069
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SkinHealth Systems A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SkinHealth Systems A wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass SkinHealth Systems A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,335 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 68,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SkinHealth Systems A einen Umsatz von 70,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,168 USD im Vergleich zu -3,200 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 284,8 Millionen USD, gegenüber 300,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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