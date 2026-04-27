Ausblick: Skipper öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Skipper präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 6,20 INR je Aktie gegenüber 4,30 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 15,24 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,88 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,64 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,86 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 56,62 Milliarden INR, gegenüber 46,04 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at