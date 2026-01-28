Ausblick: Skipper stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Skipper stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,53 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Skipper noch 3,35 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Skipper 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,74 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Skipper 11,35 Milliarden INR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,08 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 13,86 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 57,00 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 46,04 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at