Skistar AB Registered b Aktie
WKN DE: A2PBSB / ISIN: SE0012141687
|
17.12.2025 07:01:06
Ausblick: Skistar Registered B legt Quartalsergebnis vor
Skistar Registered B wird am 18.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -5,120 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,260 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,44 Prozent auf 238,9 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 212,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,24 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,05 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 5,16 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 4,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Skistar AB Registered Shs -B-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Skistar Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Erste Schätzungen: Skistar Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.09.25
|Ausblick: Skistar Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.09.25
|Erste Schätzungen: Skistar Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.06.25
|Ausblick: Skistar Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)