Ausblick: Skistar Registered B legt Quartalsergebnis vor

Skistar Registered B wird am 18.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -5,120 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,260 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,44 Prozent auf 238,9 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 212,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,24 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,05 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 5,16 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 4,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at