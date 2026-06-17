Ausblick: Skistar Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Skistar Registered B präsentiert am 18.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,90 SEK. Im Vorjahresquartal waren 3,82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,44 Milliarden SEK – ein Plus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Skistar Registered B 1,41 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,70 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,05 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 4,94 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 4,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at