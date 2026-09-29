Skistar AB Registered b Aktie

Skistar AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PBSB / ISIN: SE0012141687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.09.2026 07:01:06

Ausblick: Skistar Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Skistar Registered B stellt am 30.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,105 SEK gegenüber -3,350 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Skistar Registered B in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 276,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 226,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,80 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,05 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 4,94 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,63 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Skistar AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Skistar AB Registered Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Skistar AB Registered Shs -B- 13,89 -0,14% Skistar AB Registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Asien mehrheitlich tiefer
Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen