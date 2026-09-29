Skistar AB Registered b Aktie
WKN DE: A2PBSB / ISIN: SE0012141687
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29.09.2026 07:01:06
Ausblick: Skistar Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Skistar Registered B stellt am 30.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,105 SEK gegenüber -3,350 SEK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Skistar Registered B in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 276,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 226,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,80 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,05 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 4,94 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,63 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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