Ausblick: Skistar Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Skistar Registered B lädt am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 12,86 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Skistar Registered B 11,84 SEK je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,03 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,79 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,31 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 7,05 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,11 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,63 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at