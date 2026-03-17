Skistar AB Registered b Aktie
WKN DE: A2PBSB / ISIN: SE0012141687
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17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Skistar Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Skistar Registered B lädt am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 12,86 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Skistar Registered B 11,84 SEK je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,03 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,79 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,31 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 7,05 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,11 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,63 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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