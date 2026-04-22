Ausblick: SKSHU Paint stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SKSHU Paint stellt am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass SKSHU Paint im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,230 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 CNY je Aktie gewesen.

SKSHU Paint soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,80 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,26 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,450 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,89 Milliarden CNY, gegenüber 12,05 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at