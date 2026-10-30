Ausblick: SKSHU Paint vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SKSHU Paint präsentiert in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,250 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,57 Prozent verringert. Damals waren 0,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,46 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,58 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,873 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,880 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,23 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,46 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net