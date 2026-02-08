Ausblick: Sky Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sky Gold wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 5,00 INR gegenüber 2,52 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sky Gold in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 17,96 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 9,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 16,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,52 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 60,64 Milliarden INR, gegenüber 35,48 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at