Sky Gold Aktie
WKN DE: A40ABZ / ISIN: INE01IU01018
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sky Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sky Gold wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 5,00 INR gegenüber 2,52 INR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sky Gold in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 17,96 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 9,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 16,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,52 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 60,64 Milliarden INR, gegenüber 35,48 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Sky Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Sky Gold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg S
|319,50
|2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.