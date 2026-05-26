Sky Gold Aktie
WKN DE: A40ABZ / ISIN: INE01IU01018
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26.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sky Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sky Gold stellt am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 5,00 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sky Gold 2,60 INR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 18,24 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 72,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,58 Milliarden INR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,98 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 9,52 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 62,02 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 35,48 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
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