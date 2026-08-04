Ausblick: SKY Perfect JSAT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SKY Perfect JSAT stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 23,71 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 22,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SKY Perfect JSAT 19,41 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 32,90 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 10,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SKY Perfect JSAT einen Umsatz von 29,83 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 96,32 JPY, während im vorherigen Jahr noch 82,25 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 136,35 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 127,58 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at