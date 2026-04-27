Ausblick: SKY Perfect JSAT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SKY Perfect JSAT wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 18,35 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SKY Perfect JSAT noch 16,59 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 34,02 Milliarden JPY gegenüber 31,86 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 81,90 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 67,43 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 127,50 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 123,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at