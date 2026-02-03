SKY Perfect JSAT CorpShs Aktie
WKN DE: A0MMJB / ISIN: JP3396350005
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: SKY Perfect JSAT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SKY Perfect JSAT präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,11 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 16,54 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 32,58 Milliarden JPY gegenüber 30,84 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 79,30 JPY, gegenüber 67,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 127,41 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 123,72 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
