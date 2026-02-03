SKY Perfect JSAT CorpShs Aktie

WKN DE: A0MMJB / ISIN: JP3396350005

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: SKY Perfect JSAT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SKY Perfect JSAT präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,11 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 16,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 32,58 Milliarden JPY gegenüber 30,84 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 79,30 JPY, gegenüber 67,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 127,41 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 123,72 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SKY Perfect JSAT CorpShs

Analysen zu SKY Perfect JSAT CorpShs

Aktien in diesem Artikel

SKY Perfect JSAT CorpShs 2 325,00 3,29% SKY Perfect JSAT CorpShs

