Skydance Media LLC Registered b Aktie

WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Skydance Media LLC Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Skydance Media LLC Registered B lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,403 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Skydance Media LLC Registered B 0,000 USD je Aktie eingenommen.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,86 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD aus. Im Vorjahr waren -9,340 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 28,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 29,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Skydance Media LLC Registered Shs -B- 13,10 2,34% Skydance Media LLC Registered Shs -B-

