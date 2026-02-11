Ausblick: SKYLARK gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SKYLARK öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 15,31 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,71 Prozent verringert. Damals waren 15,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 115,36 Milliarden JPY gegenüber 106,45 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 76,71 JPY, gegenüber 61,38 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 455,85 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 401,13 Milliarden JPY generiert wurden.

