SKYLARK Aktie
WKN DE: A12B3Z / ISIN: JP3396210001
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: SKYLARK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SKYLARK lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 21,98 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,66 Prozent erhöht. Damals waren 19,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 120,40 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 87,67 JPY aus. Im Vorjahr waren 73,62 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 491,80 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 457,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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