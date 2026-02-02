Skyline CorpShs Aktie
Ausblick: Skyline vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Skyline stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,842 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,69 Prozent auf 649,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Skyline noch 644,9 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,42 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,65 Milliarden USD, gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
