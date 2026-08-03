Ausblick: Skyward Specialty Insurance Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Skyward Specialty Insurance Group lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,17 USD. Dies würde einem Zuwachs von 25,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Skyward Specialty Insurance Group 0,930 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 120,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 320,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Skyward Specialty Insurance Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 706,6 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,89 USD, gegenüber 4,07 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 2,72 Milliarden USD im Vergleich zu 1,42 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at