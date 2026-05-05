Skyward Specialty Insurance Group Aktie
WKN DE: A3D4VU / ISIN: US8309401029
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Skyward Specialty Insurance Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Skyward Specialty Insurance Group wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Skyward Specialty Insurance Group 1,01 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 665,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 101,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 330,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie, gegenüber 4,07 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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