Ausblick: Skyward Specialty Insurance Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Skyward Specialty Insurance Group wird am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 42,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 434,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 304,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,86 USD je Aktie, gegenüber 2,87 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,16 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at