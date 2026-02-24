Ausblick: SkyWater Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SkyWater Technology äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,017 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SkyWater Technology in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 112,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 160,1 Millionen USD im Vergleich zu 75,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,032 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 431,1 Millionen USD, gegenüber 342,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at