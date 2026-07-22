SkyWest Aktie

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WKN: 878075 / ISIN: US8308791024

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: SkyWest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SkyWest stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,53 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,91 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 7,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,11 Milliarden USD gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,35 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,37 Milliarden USD, gegenüber 4,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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